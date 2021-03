Fca chiude il 2020 in pareggio. Utile da 2,2 miliardi in Psa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 2020 di Fca si è chiuso in pareggio. Psa, invece, ha dichiarato un Utile da 2,2 miliardi di euro. ROMA – Il 2020 di Fca si è chiuso in pareggio. L’ultimo anno per la casa automobilistica italo-americana non ha segnato particolari perdite e un Utile netto i 24 milioni di euro. Un dato importante in vista del 2021, anno della rinascita e del rilancio con la formazione del gruppo Stellantis. A spingere la nuova multinazionale è sicuramente Psa. La casa automobilistica francese ha dichiarato un Utile netto di 2,2 miliardi di euro, una cifra sicuramente importante in un anno caratterizzato dalla pandemia. Fca, ricavi diminuiti La pandemia ha reso il 2020 un anno molto difficile per il settore automobilistico. ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildi Fca si è chiuso in. Psa, invece, ha dichiarato unda 2,2di euro. ROMA – Ildi Fca si è chiuso in. L’ultimo anno per la casa automobilistica italo-americana non ha segnato particolari perdite e unnetto i 24 milioni di euro. Un dato importante in vista del 2021, anno della rinascita e del rilancio con la formazione del gruppo Stellantis. A spingere la nuova multinazionale è sicuramente Psa. La casa automobilistica francese ha dichiarato unnetto di 2,2di euro, una cifra sicuramente importante in un anno caratterizzato dalla pandemia. Fca, ricavi diminuiti La pandemia ha reso ilun anno molto difficile per il settore automobilistico. ...

