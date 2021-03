Dungeons & Dragons: Hugh Grant e Sophia Lillis nel cast (Di mercoledì 3 marzo 2021) Hugh Grant e Sophia Lillis si aggiungono al cast del nuovo film Dungeons & Dragons, ispirato al celebre gioco di ruolo fantasy Il celebre attore britannico Hugh Grant e l’attrice Sophia Lillis si confermano nel cast del prossimo film prodotto da Paramount ed eOne Dungeos & Dragons. Il progetto sarà diretto e scritto da Jonathan Goldstein (Game Night – Indovina chi muore stasera?) e John Francis Daley (Spider-Man: Homecoming). La pellicola prende ispirazione dallo storico gioco di ruolo fantasy Wizard of the Coast, creato nel 1974 da Gary Gygax e Dave Arneson; divenuto famoso nell’immaginario collettivo e nella cultura ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 3 marzo 2021)si aggiungono aldel nuovo film, ispirato al celebre gioco di ruolo fantasy Il celebre attore britannicoe l’attricesi confermano neldel prossimo film prodotto da Paramount ed eOne Dungeos. Il progetto sarà diretto e scritto da Jonathan Goldstein (Game Night – Indovina chi muore stasera?) e John Francis Daley (Spider-Man: Homecoming). La pellicola prende ispirazione dallo storico gioco di ruolo fantasy Wizard of the Coast, creato nel 1974 da Gary Gygax e Dave Arneson; divenuto famoso nell’immaginario collettivo e nella cultura ...

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Un ruolo che sorprenderà chi lo conosce solo per le sue romcom #HughGrant #DungeonsAndDragons - ParamountItalia : Un ruolo che sorprenderà chi lo conosce solo per le sue romcom #HughGrant #DungeonsAndDragons - _DrCommodore : Dungeons & Dragons: Hugh Grant sarà il villain! Anche Sophia Lillis di It nel cast - - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: Avremo finalmente un film su D&D all'altezza del gioco di ruolo? #DungeonsAndDragons - moviestruckers : #DungeonsAndDragons: #HughGrant e #SophiaLillis nel cast -