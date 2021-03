Doppio rinnovo per I Simpson | con le stagioni 33 e 34 superano i 750 episodi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Isono inarrestabili. La FOX ha annunciato ildella serie animata di Matt Groening per altre due, precisamente la 33 e la 34. La famiglia più gialla d’America andrà così in onda sulla rete americana almeno fino al 2023 – da noi, la serie è ferma alla stagione 31. “È un vero piacere annunciare ilde I. Continuiamo a sperare che continueranno a realizzare una serie bella fino alla fine”, ha affermato Charlie Collier, CEO di Fox Entertainment. La rete americana non è nuova ad annunciare doppi rinnovi per le sue serie animate. Similmente, anche I Griffin sono stati confermati fino al 2023 (con le19 e 20) e Bob’s Burgers, vincitore di un Emmy, è stato annunciato per la dodicesima e la tredicesima stagione. Il creatore e ...