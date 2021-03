Delusione Aiello a Sanremo 2021, scimmiotta il peggiore Mengoni e arriva ultimo (Di mercoledì 3 marzo 2021) C’era grande attesa per l’esibizione di Aiello al Festival di Sanremo 2021 e solo una grande Delusione all’indomani della performance sulle note di Ora. Forse problemi d’audio, forse l’emozione: l’esibizione di Aiello è tra i flop assoluti e indiscussi della prima serata del Festival e la giuria demoscopica – l’unica a votare il 2 marzo – lo colloca all’ultimo posto della classifica di gradimento parziale. Dei 13 artisti in gara tra i Campioni che si sono esibiti nella prima serata del Festival, Aiello si colloca al 13esimo posto e non è (solo) colpa della contemporaneità non capita dalla giuria votante. “Ho dormito poco e male”, racconta Aiello in diretta a UnoMattina all’indomani di quella prima performance aspramente criticata sui social. Ora ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) C’era grande attesa per l’esibizione dial Festival die solo una grandeall’indomani della performance sulle note di Ora. Forse problemi d’audio, forse l’emozione: l’esibizione diè tra i flop assoluti e indiscussi della prima serata del Festival e la giuria demoscopica – l’unica a votare il 2 marzo – lo colloca all’posto della classifica di gradimento parziale. Dei 13 artisti in gara tra i Campioni che si sono esibiti nella prima serata del Festival,si colloca al 13esimo posto e non è (solo) colpa della contemporaneità non capita dalla giuria votante. “Ho dormito poco e male”, raccontain diretta a UnoMattina all’indomani di quella prima performance aspramente criticata sui social. Ora ...

ZiaMarinella : Sorpresa e delusione della prima serata. Non li ho sentiti tutti.. #ColapesceDimartino non li conoscevo e mi sono… - Ciastenkidrauhl : @PlZZlCATO Io non li conosco bene, quindi ho la mente aperta. Ma visto l'esordio di ieri, spero non si rivelino una… - Greysaddicted_ : Non so per voi ma per me ieri sera Aiello è stata una delusione #Sanremo #Sanremo2021 #Sanremo21 - robir92 : @alemilanesi_ A me piace tanto Aiello, per questo ho parlato di delusione. Però metto in conto che possa aver gioca… - robir92 : Il livello delle canzoni è sicuramente alto quest’anno, ma per me Noemi è la candidata ideale alla vittoria. A mio… -

Ultime Notizie dalla rete : Delusione Aiello Sanremo 2021, top e flop della prima serata AIELLO Il classico pezzo che sulla carta pensi possa avere un certo spessore ma poi viene cantato malissimo con "mengonismi" inutili ed è una delusione. Forse il ragazzo è esagitato per l'emozione ...

Sanremo 2021, le pagelle ai look della prima serata Aiello , in gara con Ora , ha sfoggiato un abito nero, con cuciture bianche a vista sulle spalle e ... Delusione per le pagelle della prima serata I Maneskin , in gara con il brano Zitti e buoni , hanno ...

Salvo Aiello, dal microfono alla nettezza urbana: 'Possono rilassarsi, siamo a posto così' Blasting News Italia Al via il festival di Sanremo 2021. Le pagelle della prima serata Inizia dopo tante polemiche il festival della canzone italiana giunto alla sua settantunesima edizione. Si esibiscono i primi dodici cantanti in gara; Fasma e Annalisa sugli scudi, male Arisa e Renga ...

Classifica Sanremo 2021 dopo la prima puntata: due donne al comando E’ il caso di Aiello, ultimo per adesso con la sua “Ora”, così ... mentre c’è forse un pizzico di delusione per Francesca Michielin e Fedez che tutti davano per favoriti già in questo esordio ed ...

