Covid: studio su variante brasiliana, perdita efficacia vaccini contenuta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Milano, 3 mar. (Adnkronos Salute) - La variante brasiliana del coronavirus Sars-CoV-2 "può rappresentare una minaccia per le terapie a base di anticorpi monoclonali" attualmente disponibili, ma "meno per l'efficacia protettiva dei nostri vaccini". E' la conclusione a cui approda un team di ricercatori Usa, che - in uno studio disponibile in versione preprint sulla piattaforma Biorxiv, non ancora sottoposto a peer review - ha condotto una serie di test per valutare la sensibilità di questa variante alla principale arma su cui il mondo sta puntando per sconfiggere il virus, cioè i vaccini anti-Covid, ma anche ai monoclonali e al plasma convalescente. La variante brasiliana P.1 è risultata refrattaria a più anticorpi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Milano, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Ladel coronavirus Sars-CoV-2 "può rappresentare una minaccia per le terapie a base di anticorpi monoclonali" attualmente disponibili, ma "meno per l'protettiva dei nostri". E' la conclusione a cui approda un team di ricercatori Usa, che - in unodisponibile in versione preprint sulla piattaforma Biorxiv, non ancora sottoposto a peer review - ha condotto una serie di test per valutare la sensibilità di questaalla principale arma su cui il mondo sta puntando per sconfiggere il virus, cioè ianti-, ma anche ai monoclonali e al plasma convalescente. LaP.1 è risultata refrattaria a più anticorpi ...

