Cisl | Bombardieri | ' auguri a Sbarra | sicuro di rinnovata stagione unitaria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio Annamaria Furlan per il suo affetto e per la sua amicizia. Con Luigici conosciamo da lungo tempo: gli auguro di cuore buon lavoro. Sono certo che daremo continuità al nostro impegno sindacale, anche facendo leva su una, per affrontare gli enormi problemi economici e sociali conseguenti alla pandemia". Così il leader Uil, Pierpaolocommenta l'elezione di Luigialla guida della. "Cgil,, Uil, insieme, sapranno dare il loro contributo per far ripartire il Paese", conclude.