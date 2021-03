Cede una balaustra all’università e gli studenti precipitano nel vuoto dal quarto piano: almeno sette morti e quattro feriti gravi (Di mercoledì 3 marzo 2021) almeno sette studenti universitari, tutti di età compresa tra i 19 e i 27 anni, sono morti e altri quattro sono rimasti gravemente feriti a causa del crollo della balaustra di un pianerottolo durante un’assemblea studentesca all’università di El Alto, in Bolivia. Lo riferiscono i media locali citando le autorità sanitarie dell’ospedale boliviano Holandes, mentre sui social sono state diffuse le immagini della tragedia. Nei video si vedono decine di studenti ammassati e un tratto della balaustra del quarto piano Cedere improvvisamente, facendo precipitare nel vuoto i ragazzi che vi erano appoggiati, sei uomini e due donne, come ha spiegato il capo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)universitari, tutti di età compresa tra i 19 e i 27 anni, sonoe altrisono rimasti gravementea causa del crollo delladi un pianerottolo durante un’assemblea studentescadi El Alto, in Bolivia. Lo riferiscono i media locali citando le autorità sanitarie dell’ospedale boliviano Holandes, mentre sui social sono state diffuse le immagini della tragedia. Nei video si vedono decine diammassati e un tratto delladelre improvvisamente, facendo precipitare neli ragazzi che vi erano appoggiati, sei uomini e due donne, come ha spiegato il capo della ...

