Bugo e Morgan: ecco cosa è successo a Sanremo [VIDEO] (Di mercoledì 3 marzo 2021) Bugo e Morgan: ecco cosa è successo – Il 2020 verrà ricordato principalmente per il Coronavirus, giunto in Italia in primavera, ed in un certo senso siamo stati tutti colpiti dal contagio anche dal punto di vista psicologico: fino a poche settimane prima l’attenzione era principalmente votata ad un argomento molto più leggero come il Festival di Sanremo ed in particolare al “litigio” tra Morgan e Bugo, con quest’ultimo che abbandonò il palco dell’Ariston durante l’esibizione della canzone Sincero. Cos’è successo tra Bugo e Morgan? Ad un anno di distanza, non è ancora chiaro cosa sia successo al 100 %, anche se nel corso dei mesi ulteriori dettagli sono emersi in ... Leggi su giornal (Di mercoledì 3 marzo 2021)– Il 2020 verrà ricordato principalmente per il Coronavirus, giunto in Italia in primavera, ed in un certo senso siamo stati tutti colpiti dal contagio anche dal punto di vista psicologico: fino a poche settimane prima l’attenzione era principalmente votata ad un argomento molto più leggero come il Festival died in particolare al “litigio” tra, con quest’ultimo che abbandonò il palco dell’Ariston durante l’esibizione della canzone Sincero. Cos’ètra? Ad un anno di distanza, non è ancora chiarosiaal 100 %, anche se nel corso dei mesi ulteriori dettagli sono emersi in ...

