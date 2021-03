Buffon si dà una data di scadenza e lascia in sospeso il rinnovo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Buffon ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano inglese The Guardian e si è pronunciato sulla possibilità di continuare a giocare ”Dicono che quando si raggiunge la mia età, il declino avviene tutto in una volta, da un momento all’altro. Non ci credo. Sento quello che provo e le sensazioni che provo dentro di me Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021)ha rito una lunga intervista al quotidiano inglese The Guardian e si è pronunciato sulla possibilità di continuare a giocare ”Dicono che quando si raggiunge la mia età, il declino avviene tutto in una volta, da un momento all’altro. Non ci credo. Sento quello che provo e le sensazioni che provo dentro di me Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

