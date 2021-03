Bertolaso: “Tutta Italia verso la zona rossa. Si deve correre: sui vaccini precettare gli specializzandi” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non solo la Lombardia, ma «Tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a lunghi passi» verso la zona rossa o arancione rinforzata. Per questo Guido Bertolaso ribadisce che bisogna fare di tutto per accelerare la campagna vaccinale. «Bisogna correre», «bisogna battere i pugni sul tavolo» a Bruxelles e, se continuerà a mancare una risposta spontanea, bisogna fare in modo che i prefetti «precettino» gli specializzandi in medicina, perché rendano servizio con le somministrazioni. Un passo che l’ex capo della Protezione civile è pronto a chiedere in Lombardia, dove è consulente proprio per la campagna vaccinale. Bertolaso: «Tutta Italia va verso la zona ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non solo la Lombardia, ma «l’, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a lunghi passi»lao arancione rinforzata. Per questo Guidoribadisce che bisogna fare di tutto per accelerare la campagna vaccinale. «Bisogna», «bisogna battere i pugni sul tavolo» a Bruxelles e, se continuerà a mancare una risposta spontanea, bisogna fare in modo che i prefetti «precettino» gliin medicina, perché rendano servizio con le somministrazioni. Un passo che l’ex capo della Protezione civile è pronto a chiedere in Lombardia, dove è consulente proprio per la campagna vaccinale.: «vala...

