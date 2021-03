Benevento-Verona, Letizia esce tra le lacrime: al suo posto entra Foulon (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tegola per il Benevento che, nel corso del match contro il Verona valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 perde Gaetano Letizia per infortunio. Il terzino giallorosso, infatti, all’11’ è costretto ad abbandonare il terreno di gioco tra le lacrime, lasciando il posto a Foulon. Nelle prossime ore verrano effettuati tutti gli accertamenti del caso per capire la reale entità dell’inofrtunio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tegola per ilche, nel corso del match contro ilvalevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 perde Gaetanoper infortunio. Il terzino giallorosso, infatti, all’11’ è costretto ad abbandonare il terreno di gioco tra le, lasciando il. Nelle prossime ore verrano effettuati tutti gli accertamenti del caso per capire la reale entità dell’inofrtunio. SportFace.

CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Benevento - Verona 0-1, rete di Faraoni M. (VER) - fcin1908it : LIVE Serie A / Milan-Udinese 0-0, Atalanta-Crotone 1-1. Verona in vantaggio a Benevento - sportli26181512 : LIVE Benevento-Verona 0-0: traversone basso per Lasagna, salva Foulon: LIVE Benevento-Verona 0-0: traversone basso… - BillyWhiz : Crystal Palace 0-0 Man Utd Barcelona 1-0 Sevilla<<<<GOALIO !!!! Porto 0-0 Braga Leipzig 0-0 Wolfsburg AC Milan 0-0… -