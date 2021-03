Asia-Usb | no a vendita case popolari Ater | sabato assemblea

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – “Questa settimana,ha concluso l’invio delle lettere per ladi 7428. In sintesi, alle famiglie assegnatarie viene proposta l’acquisizione degli immobili a un prezzo agevolato e allo stesso tempo si mettono a disposizioni convenzioni per l’erogazione di mutui ipotecari.” “Quella che viene promossa come una ‘proposta’ per le famiglie, sembrerebbe insomma una vera e propria sdel patrimonio abitativo pubblico, con l’obiettivo di fare cassa. In un momento in cui tantissime famiglie e giovani fanno fatica a pagare l’affitto a prezzo di mercato, quindi,pensa bene di vendere.” “In altre parole, proprio ora che e’ chiara a tutti la necessita’ di investire sull’edilizia residenziale pubblica, la Regione Lazio decide di fare l’opposto, ovvero ...