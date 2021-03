Appuntamenti e scadenze del 3 marzo 2021

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Venerdì 26/02/: Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 05/03/) Mercoledì 03/03/: Fed – Beige Book Banca d’Italia – Riesame della strategia di politica monetaria dell’Eurosistema. La Banca d’Italia ascolta i rappresentanti del mondo dell’impresa, del lavoro, dell’impegno sociale e dello sviluppo sostenibile Banca d’Italia – €-coin; Ita-coinAziende:Amplifon – Appuntamento: Presentazione analistiAmplifon – CDA: Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 nonché della proposta di destinazione del risultato 2020Banca Mediolanum – CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31 ...

Venerdì 26/02/2021: Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 05/03/2021) Mercoledì 03/03/2021: Fed - Beige Book Banca d'Italia - Riesame della strategia di politica monetaria dell'Eurosistema. La Banca d'Italia ascolta i rappresentanti del mondo dell'impresa, del lavoro, dell'...