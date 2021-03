Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2021 pronto a nuovi record: “Sono qui per spaccare tutto” (Di martedì 2 marzo 2021) Super protagonista della conferenza stampa di oggi, 2 marzo 2021, a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic che ha risposto senza negarsi, a tutte le domande dei giornalisti, anche con grande ironia. Si vuole sapere di tutto: da quello che farà sul palco di Sanremo alla musica che ascolta per essere il campione che è. Zlatan è prontissimo per questo debutto a Sanremo, per le 5 serate che lo vedranno protagonista. E quando gli chiedono in conferenza stampa, se è più difficile segnare in una partita importante o salire sul palco dell’Ariston commenta: “Sarà più difficile fare Sanremo che fare gol. Non è il mio ambito, ma avrò accanto Amadeus e Fiorello. Nessuno mi potrà giudicare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 marzo 2021) Super protagonista della conferenza stampa di oggi, 2 marzo, a poche ore dalla prima serata del Festival diche ha risposto senza negarsi, a tutte le domande dei giornalisti, anche con grande ironia. Si vuole sapere di: da quello che farà sul palco dialla musica che ascolta per essere il campione che è.è prontissimo per questo debutto a, per le 5 serate che lo vedranno protagonista. E quando gli chiedono in conferenza stampa, se è più difficile segnare in una partita importante o salire sul palco dell’Ariston commenta: “Sarà più difficile fareche fare gol. Non è il mio ambito, ma avrò accanto Amadeus e Fiorello. Nessuno mi potrà giudicare ...

