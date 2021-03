Ultime Notizie Roma del 02-03-2021 ore 17:10 (Di martedì 2 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana auf Speriamo di vaccini in apertura perché cancelliere austriaco Sebastian kurz annuncia un cambio di rotta Austria Danimarca e gli altri terzo muovere in futuro non faranno più affidamento su L’Unione Europea insieme di nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del cave del lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento a ferma corsa secondo il quale il fabbisogno della sola Austria circa 30 milioni di dosi di vaccino intanto la commissione è firma con una moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vaccino e Londra è pronta a coordinarsi con lui è il caso di positività tocca il 7,6% e la curva dell’epidemia è in risalita e parte la sperimentazione per la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana auf Speriamo di vaccini in apertura perché cancelliere austriaco Sebastian kurz annuncia un cambio di rotta Austria Danimarca e gli altri terzo muovere in futuro non faranno più affidamento su L’Unione Europea insieme di nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del cave del lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento a ferma corsa secondo il quale il fabbisogno della sola Austria circa 30 milioni di dosi di vaccino intanto la commissione è firma con una moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vaccino e Londra è pronta a coordinarsi con lui è il caso di positività tocca il 7,6% e la curva dell’epidemia è in risalita e parte la sperimentazione per la ...

