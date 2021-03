Ultime Notizie Roma del 02-03-2021 ore 08:10 (Di martedì 2 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dai dati del Ministero della Salute Ieri si sono registrati 13114 nuovi casi con 170633 Tamponi e 246 vittime nella giornata di domenica si erano registrati 17455 casi con 257024 Tamponi e 192 decessi il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato generale di corpo d’armata Francesco Paolo figliolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza covid a Domenico alcuni ringraziamenti del governo per l’impegno lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidati momento di particolare per il paese l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a tre anni di carcere due dei quali con condizionale dal tribunale correzionale di Parigi che l’ha dichiarato colpevole nel cosiddetto casointercettazioni che lo vede imputato per corruzione e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dai dati del Ministero della Salute Ieri si sono registrati 13114 nuovi casi con 170633 Tamponi e 246 vittime nella giornata di domenica si erano registrati 17455 casi con 257024 Tamponi e 192 decessi il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato generale di corpo d’armata Francesco Paolo figliolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza covid a Domenico alcuni ringraziamenti del governo per l’impegno lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidati momento di particolare per il paese l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a tre anni di carcere due dei quali con condizionale dal tribunale correzionale di Parigi che l’ha dichiarato colpevole nel cosiddetto casointercettazioni che lo vede imputato per corruzione e ...

