The Witcher 3, Bloodstained: Ritual of the Night e altri giochi lasceranno presto Xbox Game Pass (Di martedì 2 marzo 2021) Xbox ha svelato i giochi che lasceranno presto Xbox Game Pass. Microsoft ha aggiornato la sezione Leaving Soon dell'app Xbox Game Pass con un nuovo elenco di giochi in uscita dal servizio su abbonamento. Questo è lo standard con tutti gli aggiornamenti mensili, ma il bello qui è che due dei titoli più grandi sulla piattaforma stanno per salutare Game Pass. L'aggiornamento, che non indica date specifiche, conferma che The Witcher 3: Wild Hunt, Bloodstained: Ritual of the Night, Kona, Alvastia Chronicles e Astrologaster lasceranno a breve Xbox Game Pass.

