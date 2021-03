Scuola, monta la protesta contro il nuovo Dpcm: «Vergognatevi, non si chiude con nessun colore» (Di martedì 2 marzo 2021) La Scuola chiude per Coronavirus, ma non ci sta. «La Scuola non si chiude con nessun colore», «Vergognatevi se chiudete la Scuola», «No alla Dad», «Che sia arancione, giallo o rosso la Scuola deve essere al primo posto!»: al grido di questa casa non è la Scuola, la protesta online di nonne, nonni, genitori è cominciata, in vista del nuovo Dpcm in arrivo. «Ci troviamo nell’imminenza di provvedimenti che minacciano di far tornare la Scuola al febbraio-marzo 2020 (laddove questo non è già accaduto)», spiega il Comitato Priorità alla Scuola. «Consapevoli della necessità di misure per contenere l’epidemia e ridurre i ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) Laper Coronavirus, ma non ci sta. «Lanon sicon», «sete la», «No alla Dad», «Che sia arancione, giallo o rosso ladeve essere al primo posto!»: al grido di questa casa non è la, laonline di nonne, nonni, genitori è cominciata, in vista delin arrivo. «Ci troviamo nell’imminenza di provvedimenti che minacciano di far tornare laal febbraio-marzo 2020 (laddove questo non è già accaduto)», spiega il Comitato Priorità alla. «Consapevoli della necessità di misure per contenere l’epidemia e ridurre i ...

