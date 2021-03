Sanremo, invece di Irama arriva Noemi: un positivo nello staff del cantante (Di martedì 2 marzo 2021) La prima serata del festival di Sanremo 2021 comincia tra qualche ora ed ecco la prima notizia. Tra i tredici cantanti in gara oggi avrebbe dovuto esibirsi Irama. Al suo posto invece troveremo una splendida Noemi, prontissima a salire sul palco. Un membro dello staff del cantante è infatti risultato positivo all’antigenico. In attesa dei risultati del tampone molecolare a cui si è immediatamente sottoposto il cantante, la sostituzione è stata indispensabile. Irama a Sanremo – Photo Credits: SkyTG24Colpi di scena di questo tipo erano d’altronde prevedibili, e chissà se ne avremo altri nei prossimi giorni. Speriamo di poter in ogni caso ascoltare domani La genesi del tuo colore e godiamoci, invece, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) La prima serata del festival di2021 comincia tra qualche ora ed ecco la prima notizia. Tra i tredici cantanti in gara oggi avrebbe dovuto esibirsi. Al suo postotroveremo una splendida, prontissima a salire sul palco. Un membro dellodelè infatti risultatoall’antigenico. In attesa dei risultati del tampone molecolare a cui si è immediatamente sottoposto il, la sostituzione è stata indispensabile.– Photo Credits: SkyTG24Colpi di scena di questo tipo erano d’altronde prevedibili, e chissà se ne avremo altri nei prossimi giorni. Speriamo di poter in ogni caso ascoltare domani La genesi del tuo colore e godiamoci,, ...

