Pre Frosinone-Monza | le dichiarazioni di Cristian Brocchi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 2 marzo 2021) Oggi 2 Marzo 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 17:00 si disputerà la partitadi Serie B. Nel presi sono rilasciate ledi. Ilha perso malamente contro la Cremonese per 4 a 0, dove non è riuscita ad imporsi. Ilinvece si trova in uno stato di forma buono quindi ognuna delle due squadre punteranno alla vittoria e vedremo chi la spunterà alla fine.: formazioni e dove vederla Pre: che cosa ha detto L’allenatore delha rilasciato delleil ...