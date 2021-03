Pagelle Reggina-Empoli 0-3 | voti e tabellino | Serie B 2020 2021

(Di martedì 2 marzo 2021) Lee ildi, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di, in cui gli uomini di Alessio Dionisi si sono imposti 3-0 sui padroni di casa grazie alle reti siglate da Marco Olivieri, Leonardo Mancuso e Ryder Matos. In virtù di questo risultato i toscani consolidano il loro primato in classifica salendo a 49 punti, mentre i calabresi restano dodicesimi a quota 32. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH(4-2-3-1): Nicolas 6; Delprato 6, Loiacono 5, Cionek 5, Liotti 5,5; Crimi 5,5 (68? Bellomo 5,5), Crisetig 5,5; Rivas 5,5 (46? Okwonkwo 5,5), Folorunsho 6 (84? Dalle Mura sv), Edera 6 (56? Bianchi 5,5); Montalto 5 (46? Menez 5)Allenatore: Baroni 5.A disposizione: Bellomo, ...

Montalto? Mi fa incazzare?", questa può essere la (s)volta buona: Spal asfaltata, i playoff non sono più un miraggio Spal -1 - 4, ledi StrettoWeb: Rivas 'flirta' con ...Okoli 5 : Parte dal primo minuto per far rifiatare il diffidato Vicari, ma affonda subito assistendo passivamente soprattutto al secondo gol della. Tomovic 5.5 : Anche lui soffre il dinamismo ...Allo Stadio Granill ...Le pagelle di Reggina-Empoli 0-3: i voti e il tabellino del match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 ...