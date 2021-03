Non c’è pace per Osimhen: anomalie negli ultimi esami strumentali (Di martedì 2 marzo 2021) Non c’è pace per il Napoli di mister Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese dopo aver ritrovato Victor Osimhen, fuori per molto tempo, sia per l’infortunio alla spalla che per la positività al Covid, dovrà rinunciare di nuovo a lui. Purtroppo, gli ultimi esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante nigeriano hanno evidenziato delle anomalie che lo obbligheranno a saltare sicuramente la sfida del turno infrasettimanale contro il Sassuolo. Il numero 9 azzurro durante il match di Bergamo contro l’Atalanta (valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia) è caduto malamente a terra battendo la testa e perdendo conoscenza: una volta trasportato in ospedale, gli esami hanno rilevato un trauma cranico contusivo. Stando alle ultime notizie riportate dal ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Non c’èper il Napoli di mister Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese dopo aver ritrovato Victor, fuori per molto tempo, sia per l’infortunio alla spalla che per la positività al Covid, dovrà rinunciare di nuovo a lui. Purtroppo, glia cui si è sottoposto l’attaccante nigeriano hanno evidenziato delleche lo obbligheranno a saltare sicuramente la sfida del turno infrasettimanale contro il Sassuolo. Il numero 9 azzurro durante il match di Bergamo contro l’Atalanta (valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia) è caduto malamente a terra battendo la testa e perdendo conoscenza: una volta trasportato in ospedale, glihanno rilevato un trauma cranico contusivo. Stando alle ultime notizie riportate dal ...

