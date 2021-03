Napoli | Anm annuncio uno sciopero di 24 ore | garantite alcune fasce orarie

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’Anm ha diramato unodi 24 ore per la giornata del prossimo 8 marzo in concomitanza con la festa della donna. Saranno comunquedi 24 ore del trasporto pubblico Anm alunedì 8 marzo. A indire l’astensione dal lavoro è la sigla sindacale Usb. Sarannolee pertanto la linea 1 della metropolitana effettuerà l’ultima corsa alle 9.20 per riprendere il servizio alle 17.10 da Piscinola e alle 17.50 da Garibaldi per fermarsi definitivamente alle 19.50. er quanto riguarda le funicolari l’ultima corsa del mattino sarà alle 9.20 per riprendere alle 17 e terminare alle 19.50. L’Usb chiede all’azienda ...