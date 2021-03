Messi secondo per numero di dribbling. Nella Top 5 c’è un calciatore di Serie A (Di martedì 2 marzo 2021) Il dribbling nel calcio moderno è molto importante perchè permette alla squadra che attacca di avere la superiorità. Il sogno di ogni giocatore (condiviso da ogni spettatore) è partire da metà campo, dribblare tutti e segnare. Se, entro i limiti consentiti, si può immaginare nel calcio una cosa sublime, è proprio questa. E' stata stilata da OptaJose la classifica dei calciatori più 'dribblomani' dei 5 campionati europei più importanti e l'attaccante del Barcellona Lionel Messi è al secondo posto preceduto dall'attaccante del Wolverhampton Adama Traore in testa con 105 dribbling riusciti in Premier League. Sul podio virtuale l'esterno dell'Huesca Javi Galan (82), il centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul (79) e il centrocampista del Fulham Andre Zambo-Angissa.embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 marzo 2021) Ilnel calcio moderno è molto importante perchè permette alla squadra che attacca di avere la superiorità. Il sogno di ogni giocatore (condiviso da ogni spettatore) è partire da metà campo, dribblare tutti e segnare. Se, entro i limiti consentiti, si può immaginare nel calcio una cosa sublime, è proprio questa. E' stata stilata da OptaJose la classifica dei calciatori più 'dribblomani' dei 5 campionati europei più importanti e l'attaccante del Barcellona Lionelè alposto preceduto dall'attaccante del Wolverhampton Adama Traore in testa con 105riusciti in Premier League. Sul podio virtuale l'esterno dell'Huesca Javi Galan (82), il centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul (79) e il centrocampista del Fulham Andre Zambo-Angissa.embedcontent src="twitter" ...

