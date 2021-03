Manuel Zardetto il ‘Papà Più Bello d’Italia’ è l’ex di Tommaso Zorzi e commenta la sua vittoria al GF Vip

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 marzo 2021), il ragazzo che è stato incoronatopiùd’Italia‘, è tornato single e sul settimanale Nuovo ha rivelato di essere ancora alla ricerca del grande amore. Il 34enne descrivendo le caratteristiche del suo uomo ideale ha ricordato anche la sua relazione con, al quale ha riservato anche una mezza frecciatina.infatti ha dichiarato di aver fatto il tifo per Dayane Mello al GF Vip ed ha aggiunto che all’interno della casa di Cinecittà il suo ex avrebbe mostrato più il personaggio che la persona. “Sfido l’odio degli omofobi, non accettano la mia condizione di padre omosessuale. Sono determinato a difendere il mio diritto ad avere una famiglia. Ok, è vero che ho appena concluso una relazione. Ma come dico sempre, io sono ...