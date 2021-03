Lazio - Torino | si gioca o no | le ultime notizie Consiglio d' urgenza della Lega calcio

SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - SkySport : Niente rinvio, Lazio-Torino sarà un Juve-Napoli bis - SkySport : ULTIM'ORA ? Lazio-Torino, convocato d'urgenza il consiglio di Lega Si affronta la questione dei protocolli covid ?… - To_Lo_ : Lazio-Torino e il no al rinvio: se la Lega di A dimentica le leggi (e pure il buon senso) - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - L'ex Presidente Carraro: 'Lazio-Torino? Può darsi che la giustizia sportiva si uniformi a quella che è stata la… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

15.33 Calcio,Lega: "va giocata" Il Consiglio di Lega di Serie A,riunito d'urgenza, ha confermato con una decisione presa all'unanimità che "LazioTorino si deve giocare oggi". E' del tutto evidente,però,che ...si deve giocare oggi" lo ha ribadito il Consiglio di Lega di Serie A , appena conclusa la riunione convocata d'urgenza. Una decisione presa all'unanimità: del consiglio fanno parte ...Il Consiglio di Lega, convocato d’urgenza, ha ribadito l’intenzione di non voler rinviare il match tra Lazio Torino Il Consiglio di Lega ha deciso in questi momenti che Lazio Torino non sarà rinviata.Il match Lazio-Torino , valido per la 25esima giornata di Serie A , in programma per martedì 2 marzo alle 18.30 non sarà rinviato. Lo ...