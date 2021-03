L'Austria si ribella sui vaccini. Kurz: "Non faremo più affidamento sull'Ue" (Di martedì 2 marzo 2021) Il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz, prima del suo viaggio in Israele, annuncia un cambio di rotta per quanto riguarda i vaccini anti-Covid. Austria, Danimarca e gli altri ‘first mover’ “in futuro non faranno più affidamento sull’Ue e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento”, afferma Kurz in una dichiarazione diffusa dall’Apa. Secondo il cancelliere, atteso giovedì in Israele, “il fabbisogno della sola Austria è stimato a circa 30 milioni di dosi di vaccino”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) Il cancelliereco Sebastian, prima del suo viaggio in Israele, annuncia un cambio di rotta per quanto riguarda ianti-Covid., Danimarca e gli altri ‘first mover’ “in futuro non faranno più’Ue e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento”, affermain una dichiarazione diffusa dall’Apa. Secondo il cancelliere, atteso giovedì in Israele, “il fabbisogno della solaè stimato a circa 30 milioni di dosi di vaccino”.

Le lavoratrici del sesso: né vittime né ribelli Il lavoro sessuale è ancora stigmatizzato, ma in Svizzera il Tribunale federale sta facendo importanti passi avanti.

Austria, Danimarca e gli altri 'first mover' "in futuro non faranno più affidamento sull'Ue e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento"

Il lavoro sessuale è ancora stigmatizzato, ma in Svizzera il Tribunale federale sta facendo importanti passi avanti.