Latina e Provincia, 99 casi e 3 morti. Ecco i dati di oggi Comune per Comune (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 99 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 3 ad Aprilia, 1 a Castelforte, 10 a Cisterna, 1 a Cori, 8 a Fondi, 3 a Formia, 2 a Gaeta, 36 a Latina, 2 a Lenola, 3 a Minturno, 4 a Pontinia, 1 a Ponza, 1 a Roccasecca dei Volsci, 1 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 1 a Sermoneta, 1 a Sezze, 4 a Sonnino, 3 a Sperlonga e 13 a Terracina. Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi: quando esce, cosa cambia e quando entra in vigore il decreto. Tutte le novità Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3 decessi: si tratta di 2 pazienti residenti a Latina e di uno residente a Terracina. 68, invece, le persone guarite dal Covid-19.

