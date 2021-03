La genesi del tuo colore di Irama: il testo di Sanremo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Irama parteciperà a Sanremo 2021 con la canzone “La genesi del tuo colore”: si tratta per lui della terza partecipazione al Festival. Il testo racconta di quando attorno sembra scomparire qualsiasi cosa a cui appigliarsi, quando stiamo per essere catapultati nel buio e invece con la forza della disperazione, tutto esplode, e in quel momento la nostra vita riprende a scorrere. Ma vediamo assieme nel dettaglio il testo di questa bellissima canzone. Il testo La genesi del tuo colore di Irama Non sarà la neveA spezzare un alberoAvessi finto sarebbe stato meglioDi averti visto piangere in uno specchioE mi manca la tua voce ormaiOra che, ora che, ora che sei quiIo sono quiCi vestiremo di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021)parteciperà acon la canzone “Ladel tuo”: si tratta per lui della terza partecipazione al Festival. Ilracconta di quando attorno sembra scomparire qualsiasi cosa a cui appigliarsi, quando stiamo per essere catapultati nel buio e invece con la forza della disperazione, tutto esplode, e in quel momento la nostra vita riprende a scorrere. Ma vediamo assieme nel dettaglio ildi questa bellissima canzone. IlLadel tuodiNon sarà la neveA spezzare un alberoAvessi finto sarebbe stato meglioDi averti visto piangere in uno specchioE mi manca la tua voce ormaiOra che, ora che, ora che sei quiIo sono quiCi vestiremo di ...

