Juventus-Spezia 3-0 | Morata | “Non è una stagione facile ma crediamo nello scudetto”

"Non è una stagione facile a causa degli infortuni ma non cerchiamo scuse. crediamo ancora nello scudetto e lo faremo fino a quando la matematica ci sorriderà. Se poi non vinceremo, faremo i complimenti a chi ci è riuscito". Lo ha detto Alvaro Morata, autore del gol del momentaneo 1-0 della Juventus sullo Spezia all'Allianz Stadium. La Juventus si porta a -3 dal Milan e a -7 dall'Inter capolista: "La vittoria è importante e rientriamo nella dinamica dei tre punti – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, ci sono ancora tanti punti a disposizione e vogliamo guardare avanti. Un successo porta positività e fiducia. Ma soprattutto porta una buona atmosfera. Lavoriamo per vincere e oggi siamo ...

