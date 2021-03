Juventus-Spezia 3-0: highlights, voti e tabellino (Di martedì 2 marzo 2021) della partita all’Allianz Stadium. La squadra di Pirlo fatica,ma con i cambi trova i tre punti Juventus-Spezia 3-0: a leggere il punteggio e solo quello, sembra una passeggiata. E invece per almeno un’ora la Juve ha faticato terribilmente contro uno Spezia bello e solido. Poi però Pirlo ha ribaltato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 marzo 2021) della partita all’Allianz Stadium. La squadra di Pirlo fatica,ma con i cambi trova i tre punti3-0: a leggere il punteggio e solo quello, sembra una passeggiata. E invece per almeno un’ora la Juve ha faticato terribilmente contro unobello e solido. Poi però Pirlo ha ribaltato L'articolo proviene da Inews.it.

