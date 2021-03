Governo: Salvini, ‘azzerare Codice appalti, quello fatto a Genova si può fare ovunque’ (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Penso che il virus ci imponga velocità e serietà, quindi azzerare la burocrazia e il Codice degli appalti significa creare migliaia e migliaia di posti di lavoro”, sostituendolo “con la normativa europea”. Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Penso che il virus ci imponga velocità e serietà, quindi azzerare la burocrazia e ildeglisignifica creare migliaia e migliaia di posti di lavoro”, sostituendolo “con la normativa europea”. Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

