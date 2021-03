Ginnastica artistica | Serie A 2021 | programma | orario d’inizio | tv | streaming prima tappa Ancona 6 marzo

(Di martedì 2 marzo 2021) Sabato 6andrà in scena ladelladi. Sarà il PalaRossini diad ospitare l’appuntamento inaugurale del massimo campionato italiano a squadre: finalmente si torna in pedana dopo un’assenza infinita durante tutto l’inverno, la Polvere di Magnesio vuole regalare spettacolo e l’Italia punta a iniziare bene questa stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo. Ci sarà davvero da divertirsi nel primo dei tre atti della regular season, incomincia la rincorsa verso i sei posti per la Final Six che assegnerà gli scudetti invera. La Brixia Brescia è la grande favorita della vigilia al femminile e potrà fare affidamento su praticamente tutte le stelle della Nazionale: le Fate ...

Palaginnastica, Torino, prima prova del Campionato di zona tecnica di serie C della Federazioned'Italia. Primo incontro riservato alle squadre femminili gold ditra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. La giovane squadra della Cuneoginnastica ha condotto un'ottima prima prova di campionato, su 19 squadre iscritte ha ottenuto un lusinghiero ...Nella stessa gara nona posizione per la FratellanzaSavonese con le ginnaste Flavia Garbarino, Celeste Ghiglia, Leila Cortese, Rebeca Melo Diez, Maria Vittoria Clerico e Carlotta Rossi. ...Sabato 6 marzo andrà in scena la prima tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Sarà il PalaRossini di Ancona ad ospitare l'appuntamento inaugurale del massimo campionato italiano a squadre: ...Il volo per Tokyo riparte da Ancona. Sarà infatti sulla pedana marchigiana che Vanessa Ferrari tornerà in gara questo sabato, in occasione della prima prova del campionato italiano di serie A di ginna ...