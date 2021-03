GF Vip: le percentuali del televoto finale (Di martedì 2 marzo 2021) Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip. Nessuna sorpresa per colui che sin dal primo giorno è stato considerato il matador della Casa. Anche Dayane Mello era in lizza per il podio, ma il pubblico ha sorpreso tutti eliminandola contro Pierpaolo Pretrelli. La modella ha deciso di sfidarlo perché poco forte, ma la decisione del pubblico ha spiazzato tutti: Pretrelli si salva, battendo la Mello. Sono Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 2 marzo 2021) Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip. Nessuna sorpresa per colui che sin dal primo giorno è stato considerato il matador della Casa. Anche Dayane Mello era in lizza per il podio, ma il pubblico ha sorpreso tutti eliminandola contro Pierpaolo Pretrelli. La modella ha deciso di sfidarlo perché poco forte, ma la decisione del pubblico ha spiazzato tutti: Pretrelli si salva, battendo la Mello. Sono Articolo completo: dal blog SoloDonna

BITCHYFit : Grande Fratello Vip, la finale: tutte le percentuali dei televoti - celineILOVEYOU2 : RT @Giulia19684985: Non per dire ma in base alle percentuali di ieri Stefania era il secondo vip più amato dopo tommy ??? fiera #tzvip #sovip - bebamoon6 : RT @Giulia19684985: Non per dire ma in base alle percentuali di ieri Stefania era il secondo vip più amato dopo tommy ??? fiera #tzvip #sovip - ZORZANDO14 : RT @Giulia19684985: Non per dire ma in base alle percentuali di ieri Stefania era il secondo vip più amato dopo tommy ??? fiera #tzvip #sovip - Giulia19684985 : Non per dire ma in base alle percentuali di ieri Stefania era il secondo vip più amato dopo tommy ??? fiera #tzvip #sovip -