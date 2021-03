Gel prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – GEL ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto di, approvato dall’Assemblea deglisti del 28 aprile 2020, ha acquistato, tra il 19 e il 26 febbraio 2021, complessive 9.375ad un prezzo medio pari a 0.9017 euro, per un controvalore complessivo di 8.453,125 euro. A seguito degli acquisti comunicati, all’1 marzo la società attiva in Italia nel mercato del water treatment, detiene complessivamente 39.375, pari a circa lo 0,5474% del capitale sociale. Intanto, a Piazza Affari, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente GEL, che si attesta a 0,91 euro. (Foto: © Federico Rostagno 123RF)

