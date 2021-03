Gascoigne all'Isola dei Famosi con tre oggetti e una promessa (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA - Tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione dell'Isola dei Famosi c'è anche Paul Gascoigne . Lo sportivo ha spiegato di aver accettato la proposta Mediaset per sfidare se stesso e per ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA - Tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione dell'deic'è anche Paul. Lo sportivo ha spiegato di aver accettato la proposta Mediaset per sfidare se stesso e per ...

IlarioGra : Temo che #Gascoigne all' @IsolaDeiFamosi sarà l'evento televisivo dell'anno. - VrBlueandyellow : Dopo il duetto Ibrahimovic-Mihajlovic a Sanremo sulle note di 'Io Vagabondo' e la partecipazione di Gascoigne all'I… - s_frammy : Siamo pronti agli inglesi che voteranno per gascoigne all isola? #tzvip - GianpaoloIacov1 : RT @BritishFootball: Paul Gascoigne meglio ricordarlo così, prima di 'ammirarlo' all'Isola dei Famosi ?? - General_Kuroki : @Chicca_colors Certo certo,lo so' benissimo ?? lei e' pronta per questa finale ? Finalmente finisce questo programma… -