GameStop: la crescita esplosiva delle azioni potrebbe essere stata alimentata dai bot (Di martedì 2 marzo 2021) Il valore delle azioni di GameStop è aumentato e diminuito continuamente sin dall'aumento iniziale e questa attività potrebbe essere stata guidata in parte dai bot sui siti di social media come Reddit e Twitter. Questa affermazione proviene da un'analisi della società di sicurezza informatica PiiQ Media. L'analisi ha scoperto che i bot hanno usato Twitter, Facebook, Instagram e Twitter per promuovere GameStop. Tuttavia, non è chiaro in che misura questi bot abbiano effettivamente contribuito all'aumento stesso delle azioni. PiiQ Media ha affermato di aver trovato modelli simili sui post relativi a GameStop, con l'attività su questi account fortemente correlata con l'inizio e la fine delle giornate di ...

