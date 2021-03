Diffusione delle varianti | il virologo Galli | “In 15 giorni sapremo se conterremo casi Oppure il virus ripartirà e ci saranno ricoveri e morti”

(Di martedì 2 marzo 2021) “Nei prossimi 15se siamo riusciti a contenere i contagise dovremo fare i conti con la ripartenza del Covid che implicherà più. Cosa che non vorrei proprio più vedere”. Questa la previsione delMassimo, raccontata questa mattina nell’intervista rilasciata a Leggo. Il professore ha commentato lache in queste ore colpiscono l’Italia, sottolineando come le risposte su cosa succederà si avranno nelle prossime due settimane, determinanti per capire l’andamento della pandemia. La situazione più grave è ancora quella di Milano ezone arancione rinforzato che cominciano a caratterizzare tutto il territorio lombardo. Dopo i ...

RaiNews : Oms: 'La diffusione delle nuove varianti rende la malattia più trasmissibile' #COVID19 - Noovyis : (Diffusione delle varianti, il virologo Galli: “In 15 giorni sapremo se conterremo casi. Oppure il virus ripartirà… - Capobianco2005C : RT @europainitalia: .@vonderleyen: “la riunione odierna di risposta al #COVID19 si è concentrata su: • Situazione epidemiologica • Diffusio… - COVIDbot_ITA : RT @europainitalia: .@vonderleyen: “la riunione odierna di risposta al #COVID19 si è concentrata su: • Situazione epidemiologica • Diffusio… - europainitalia : .@vonderleyen: “la riunione odierna di risposta al #COVID19 si è concentrata su: • Situazione epidemiologica • Diff… -

Ultime Notizie dalla rete : Diffusione delle

Il Fatto Quotidiano

...alle 9.30 una nuova riunione tra il presidente del Consiglio e gli esponenti della maggioranza per definire la stretta contro ladel coronavirus in un quadro complicato dall'impatto...Il sindaco ha firmato oggi la proroga di alcune ordinanze volte a contenere ladei ... Divieto di utilizzopanchine : dal lunedì al sabato h24 in piazza Libero Vinco. Tutti i giorni ...Il green pass vaccinale che consente gli spostamenti tra Paesi dell’Unione Europea salva l’estate degli stranieri in vacanza in Italia che vale 11,2 miliardi per il sistema turistico nazionale in spes ...GENOVA - Preoccupa l'escalation di casi di Covid, ma soprattutto anche la presenza di diverse varianti. Come ha spiegato a Primocanale il professor Giancarlo Icardi, direttore del dipartimento di igen ...