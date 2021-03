Covid, balzo di ingressi in terapia intensiva: 222 in 24 ore. I DATI (Di martedì 2 marzo 2021) Il bollettino quotidiano del ministero della Salute registra 17.083 nuovi contagi in un giorno, a fronte di 335.983 tamponi (compresi i test rapidi). La percentuale di positivi è al 5,08%. Il totale dei morti arriva a 98.288 (+343). Salgono ancora terapie intensive (+38) e ricoveri ordinari (+458). Il dato degli ingressi in rianimazione è il secondo più alto da quando si registra (3 dicembre) Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 marzo 2021) Il bollettino quotidiano del ministero della Salute registra 17.083 nuovi contagi in un giorno, a fronte di 335.983 tamponi (compresi i test rapidi). La percentuale di positivi è al 5,08%. Il totale dei morti arriva a 98.288 (+343). Salgono ancora terapie intensive (+38) e ricoveri ordinari (+458). Il dato degliin rianimazione è il secondo più alto da quando si registra (3 dicembre)

