(Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – In controtendenza rispetto al complesso degli infortuni sul lavoro, tra i quali i casi femminili si fermano al 36%, le lavoratrici sono le piùdaida Covid-19, come emerge dai dati del nuovo Dossierdell'Inail, pubblicato a pochi giorni dalla Giornata internazionale dell'8 marzo. Su 147.875 denunce pervenute alla data del 31 gennaio del 2021, infatti, ben 102.942 sono femminili, ossia circa 70ogni 100. Diversa la situazione tra le vittime,nel 17,1% dei casi (con 79 decessi su 461), in linea con il dato degli infortuni mortali sul lavoro nel complesso. Secondo l'analisi condotta dalla Consulenza statistico attuariale dell'Inail, il 43,6% delleate dal Covid-19 ha ...

Avvenire_Nei : Coronavirus. «America Latina, il Covid ha rubato alle donne dieci anni di conquiste» - IlModeratoreWeb : Coronavirus, donne più colpite dai contagi professionali - - nestquotidiano : Coronavirus, donne più colpite dai contagi professionali - CorriereCitta : Coronavirus, donne più colpite dai contagi professionali - MarsicaW : CORONAVIRUS, PER L'INAIL IL 70% DEI CONTAGIATI SUL LAVORO SONO DONNE #contagi #donne #Inail #lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus donne

latinaoggi.eu

...- in questo caso alla "Transizione ambientale" - già lo aveva istituito ben prima del, ... come quelle per la tutela dei diritti dellee degli animali. L'unico limite dei sindaci è ...Si registrano 13 nuovi decessi: 6 uomini e 7con un'età media di 79,5 anni (4 a Firenze, 3 a Prato, 2 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 2 a Arezzo). Questi i dati - accertati alle ore 12 di ...Proclamata una giornata di sciopero per l'11 marzo per l'annunciata chiusura del punto vendita Carrefour di Camerano ...In controtendenza rispetto al complesso degli infortuni sul lavoro, tra i quali i casi femminili si fermano al 36%, le lavoratrici sono le più colpite dai contagi professionali da Covid-19, come ...