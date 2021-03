Conte come Guardiola e Simeone, ma l’Inter segna di più (Di martedì 2 marzo 2021) Pep Guardiola, Diego Simeone e Antonio Conte. come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, sono loro gli allenatori con la più alta media punti in Europa. Numeri importanti, per tre allenatori che guidano le classifiche dei rispettivi campionati: Italia, Spagna e Inghilterra. L’allenatore nerazzurro è terzo per media punti in Europa (2,33) dietro proprio a Pep (2,38) e il Cholo (2,41). l’Inter di Conte però, segna di più rispetto a Citizens e ai Colchoneros, che viaggiano ad una media di 2 gol a partita, mentre i nerazzurri con quella di 2,5 reti. La filosofia e il modo di giocare del tecnico salentino, ha portato l’Inter in vetta alla Serie A con un compromesso perfetto tra possesso palla, costruzione e finalizzazione. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Pep, Diegoe Antonioriporta stamani La Gazzetta dello Sport, sono loro gli allenatori con la più alta media punti in Europa. Numeri importanti, per tre allenatori che guidano le classifiche dei rispettivi campionati: Italia, Spagna e Inghilterra. L’allenatore nerazzurro è terzo per media punti in Europa (2,33) dietro proprio a Pep (2,38) e il Cholo (2,41).diperò,di più rispetto a Citizens e ai Colchoneros, che viaggiano ad una media di 2 gol a partita, mentre i nerazzurri con quella di 2,5 reti. La filosofia e il modo di giocare del tecnico salentino, ha portatoin vetta alla Serie A con un compromesso perfetto tra possesso palla, costruzione e finalizzazione. Foto: Twitter ...

