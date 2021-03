“Cattolici, il vaccino Johnson&Johnson è immorale. Non fatelo”. L’arcidiocesi di New Orleans avverte i fedeli (Di martedì 2 marzo 2021) “Se i vaccini Pfizer e Moderna sono disponibili, consigliamo ai Cattolici di sceglierli al posto di Johnson&Johnson, a causa del suo uso estensivo di cellule derivate da aborti“. Il consiglio ai fedeli Cattolici arriva dalL’arcidiocesi di New Orleans, che invita a rifiutare il farmaco anti-Covid elaborato dalla società americana perché ritenuto “immorale”. Al centro della polemica c’è l’uso di cellule di origine fetale nella sperimentazione e produzione del vaccino, derivate da aborti eseguiti negli anni 70 e 80. Al contrario la chiesa della Louisiana dà il via libera a Pfizer e Moderna, perché – dice la chiesa cattolica di New Orleans – hanno utilizzato le cellule abortive soltanto per i test di laboratorio. Si tratta però di una presa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) “Se i vaccini Pfizer e Moderna sono disponibili, consigliamo aidi sceglierli al posto di Johnson&Johnson, a causa del suo uso estensivo di cellule derivate da aborti“. Il consiglio aiarriva daldi New, che invita a rifiutare il farmaco anti-Covid elaborato dalla società americana perché ritenuto “”. Al centro della polemica c’è l’uso di cellule di origine fetale nella sperimentazione e produzione del, derivate da aborti eseguiti negli anni 70 e 80. Al contrario la chiesa della Louisiana dà il via libera a Pfizer e Moderna, perché – dice la chiesa cattolica di New– hanno utilizzato le cellule abortive soltanto per i test di laboratorio. Si tratta però di una presa di ...

