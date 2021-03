Call of Duty Warzone nel mirino dei giocatori che accusano gli sviluppatori di aver riciclato delle mappe

(Di martedì 2 marzo 2021) Ad ogni cambio di stagione inofla mappa Verdansk subisce una serie di modifiche. Unamigliori aggiunte nel gioco è stato il treno che ha portato anche ad una serie di tunnel e percorsi nella mappa. Ora però sembra che le cose siano cambiate perché con l'ultimo aggiornamento questo treno non c'è più. Da tempo circolano le voci su un importante cambio della mappa in, ma attualmente è ancora troppo presto per capire se sia vero oppure no. Nonostante ciò uno deisi è accorto che alcuni dei dettagli presenti nella mappa le scorse stagioni sono stati rimossi. Attrso Reddit l'utente mostra come nel punto in cui c'erano un tunnel e un binario ferroviario che intersecavano la montagna ora sono entrambi mancanti. Molti fan hanno ...

Eurogamer_it : #CallofDutyWarzone gli sviluppatori accusati di aver riciclato la mappa. - plutoniss : Iniziata quarta stagione dei Giganti e improvvisamente pare Call Of Duty - misteruplay2016 : Call of Duty: Activision grazie al suo ente di beneficenza ha dato lavoro a 15.446 veterani americani nel 2020 - MajorKommander : Call of Duty: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered Isso É Tudo? (PLATINUM) #PlayStationTrophy #PS5Share,… -

Ultime Notizie dalla rete : Call Duty

... Miles Morales The Last of Us Part 2 BAFTA 2021 Nominees for EE Game of the Year Animal Crossing: New Horizonsof: Warzone Ghost of Tsushima Hades The Last of Us Part 2 Valorant Le ...ofWarzone da diversi giorni ha dato il benvenuto all'attesa Stagione 2 ma, nonostante questo sia arrivato con un corposo update, Activision è già pronto a lanciare un ulteriore ...Ad ogni cambio di stagione in Call of Duty: Warzone la mappa Verdansk subisce una serie di modifiche. Una delle migliori aggiunte nel gioco è stato il treno che ha portato anche ad una serie di tunnel ...Activision grazie al suo ente di beneficenza Call of Duty Endowment ha aiutato tantissimi veterani a trovare lavoro.