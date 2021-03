Bomba di Maria Teresa Ruta | per lei fiori d’arancio | ma in stile subacqueo

(Di martedì 2 marzo 2021)ha aspettato che il Grande Fratello VIP chiudesse definitivamente i battenti per sganciare una vera e propria notizia. Da alcuni giornali di gossip, infatti, si apprende che la conduttrice e il suo compagno, Roberto Zappulla, sarebbero pronti a fare una scelta importante e, soprattutto, a farla non nel consueto. Un matrimonio…è stata intervistata dalla rivista “Nuovo TV”, alla quale ha confessato: “Stiamo organizzando un matrimonio. Mi stanno confezionando una muta bianca. Mi piacerebbe sposarmi in Liguria, a Camogli, immergendomi con Roberto dove c’è il Cristo degli Abissi” ha dichiarato la, che ha poi aggiunto “Dopodiché faremo ...

Teresa Ruta ha aspettato la fine del GF Vip per sganciare la Poi è arrivato anche lo scoop di Alan Fiordelmondo. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: "Dietro ... Anche Teresa Ruta ha confermato questa indiscrezione: Nella festa non è che si sono proprio?