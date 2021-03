**Bce: per banche che violano requisiti prudenziali sanzioni fino a 10% ricavi** (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. -(Adnkronos) – Potrà arrivare fino al 10% dei ricavi annui totali – o al doppio degli utili ottenuti o delle perdite evitate – la sanzione per le grandi banche che violeranno i requisiti prudenziali fissati dalla Bce. A stabilirlo la nuova ‘Guida al metodo di definizione delle sanzioni’ appena diffusa dalla Banca Centrale Europea, in quello che viene definito come “un ulteriore passo in avanti sulla trasparenza delle politiche e della vigilanza, in linea anche con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. -(Adnkronos) – Potrà arrivareal 10% dei ricavi annui totali – o al doppio degli utili ottenuti o delle perdite evitate – la sanzione per le grandiche violeranno ifissati dalla Bce. A stabilirlo la nuova ‘Guida al metodo di definizione delle’ appena diffusa dalla Banca Centrale Europea, in quello che viene definito come “un ulteriore passo in avanti sulla trasparenza delle politiche e della vigilanza, in linea anche con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Bce: per banche che violano requisiti prudenziali sanzioni fino a 10% ricavi - #banche #violano #requisiti - TV7Benevento : **Bce: per banche che violano requisiti prudenziali sanzioni fino a 10% ricavi**... - L_Economia : Il presidente della Fedral Reserve, Jerome Powell, ha detto che il 2021 sarà un anno importante per il dollaro digi… - TCommodity : Vedete? Non appena i tassi interesse iniziano a salire per riportarsi in linea con le attese inflazionistiche, le b… - Renato65497671 : Mi stavo chiedendo se dopo elezione mister Draghi, qualcuno fa ancora mente locale della posizione ITALIA. Oggi con… -