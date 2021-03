Aiello | la passione nella voce del nuovo pop

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Antonio, artista calabrese debutta al Festival Di Sanremo partecipandocategoria Campioni con il brano “Ora” che anticipa l’uscita dell’album Mediterraneo il 12 marzo. Stasera il cantautore sarà tra i primi tredici interpreti ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston. Nato a Cosenza nel 1985,inizia a studiare pianforte e violino a 10 anni, a 16 scrive i primi testi. Nel 2007 lascia la Calabria per trasferirsi a Roma e quattro anni dopo pubblica il primo singolo Riparo. Affamato di musica, sceglie di viaggiare e cercare oltre i confini nazionali ispirazioni e contaminazioni e sempre nel 2011 approda in Australia dove suona insieme ad una band locale. Archiviata la parentesi internazionale, al rientro in Italia inizia a lavorare a sonorità inedite che contribuiscono a plasmare uno stile musicale sempre più ...