Zlatan Ibrahimovic: carriera e vita privata del calciatore più pagato al mondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic, talento assoluto e fuoriclasse del Milan, sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021. Non a torto è considerato uno dei calciatori più forti al mondo: è primatista di reti con la nazionale svedese, con cui ha preso parte a due campionati del mondo (2002 e 2006) e a quattro campionati d’Europa (2004, 2008, 2012 e 2016). Uno dei marcatori più preziosi, un genio del pallone. Eccoci pronti a svelare qualche curiosità su di lui: carriera, guadagni e vita privata. leggi anche l’articolo —> Sanremo 2021 scaletta martedì 2 marzo: cantanti in gara e ospiti Nato il 3 ottobre del 1981 a Malmo, in Svezia, Ibrahimovic è figlio di Sefik, un bosniaco musulmano, e di Jurka, una croata cattolica. È cresciuto nei sobborghi più modesti di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 marzo 2021), talento assoluto e fuoriclasse del Milan, sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021. Non a torto è considerato uno dei calciatori più forti al: è primatista di reti con la nazionale svedese, con cui ha preso parte a due campionati del(2002 e 2006) e a quattro campionati d’Europa (2004, 2008, 2012 e 2016). Uno dei marcatori più preziosi, un genio del pallone. Eccoci pronti a svelare qualche curiosità su di lui:, guadagni e. leggi anche l’articolo —> Sanremo 2021 scaletta martedì 2 marzo: cantanti in gara e ospiti Nato il 3 ottobre del 1981 a Malmo, in Svezia,è figlio di Sefik, un bosniaco musulmano, e di Jurka, una croata cattolica. È cresciuto nei sobborghi più modesti di ...

