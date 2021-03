Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2021 ore 15:30 (Di lunedì 1 marzo 2021) Viabilità DEL 1 MARZO 2021 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE Roma TERAMO E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO PER UN CANTIERE ATTIVO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA NEWTON DIREZIONE EUR PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE LUNGHE CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE OSTIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATALE SALARIA PER LAVORI LUNGHE CODE TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVO SENSO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021)DEL 1 MARZOORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITETERAMO E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LAFIUMICINO PER UN CANTIERE ATTIVO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA NEWTON DIREZIONE EUR PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE LUNGHE CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE OSTIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATALE SALARIA PER LAVORI LUNGHE CODE TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVO SENSO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, Santori - Picca (Lega): "Stop ad abbattimenti indiscriminati di alberature" ... in una lettera - diffida inoltrata alla sindaca Raggi e agli organi competenti di Roma Capitale, ...gli esemplari di varie specie e dimensioni che sono dislocati nelle aree verdi e lungo la viabilità ...

Santori - Picca: fermare abbattimento indiscriminato alberi A chiederlo, in una lettera - diffida inoltrata alla sindaca di Roma Virginia Raggi e agli organi competenti di Roma Capitale, sono Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani della Lega ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera ... in una lettera - diffida inoltrata alla sindaca Raggi e agli organi competenti diCapitale, ...gli esemplari di varie specie e dimensioni che sono dislocati nelle aree verdi e lungo la...A chiederlo, in una lettera - diffida inoltrata alla sindaca diVirginia Raggi e agli organi competenti diCapitale, sono Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani della Lega ...