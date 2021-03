Stadio della Roma, quale futuro dopo Tor Di Valle? (Di lunedì 1 marzo 2021) Niente distretto dell’intrattenimento, nessuna cubatura aggiuntiva, ponti da ricostruire o stazioni da ristrutturare. Lo Stadio della Roma, nelle idee dei Friedkin, dovrebbe sorgere in un’area che non richieda cifre folli per rimettere in sesto le infrastrutture, o addirittura crearle da zero. Per questo la nuova società, venerdì sera, dopo la seduta del Consiglio di amministrazione del club, ha deciso di abbandonare il progetto di Pallotta, che aveva individuato in Tor Di Valle l’area su cui costruire la nuova casa della Roma. Ma non solo: l’ex presidente giallorosso aveva infatti previsto una vera e propria cittadella dello sport, con tanto di negozi e uffici. Troppi alla luce dell’emergenza sanitaria, così come eccessivo era il peso delle opere ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 marzo 2021) Niente distretto dell’intrattenimento, nessuna cubatura aggiuntiva, ponti da ricostruire o stazioni da ristrutturare. Lo, nelle idee dei Friedkin, dovrebbe sorgere in un’area che non richieda cifre folli per rimettere in sesto le infrastrutture, o addirittura crearle da zero. Per questo la nuova società, venerdì sera,la seduta del Consiglio di amministrazione del club, ha deciso di abbandonare il progetto di Pallotta, che aveva individuato in Tor Dil’area su cui costruire la nuova casa. Ma non solo: l’ex presidente giallorosso aveva infatti previsto una vera e propria cittadello sport, con tanto di negozi e uffici. Troppi alla luce dell’emergenza sanitaria, così come eccessivo era il peso delle opere ...

