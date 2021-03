Speranza: “Ci aspettano settimane difficili, la curva risale” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza durante la presentazione del Programma nazionale esiti 2020, evento promosso dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha affermato che “Le prossime settimane saranno difficili. La curva risale, le prossime settimane non saranno facili. Serve coraggio per decisioni coerenti”. Poi ha aggiunto: “Penso che mai come in queste settimane si sia capito quanto valga avere un Servizio sanitario nazionale di qualità e investire su di esso”, ha detto il ministro nel suo discorso iniziale. Per Speranza se dalla pandemia Covid bisogna trarre una lezione è che “la stagione dei tagli vada chiusa definitivamente e che bisogna proseguire con una grande stagione di investimenti”.Dopo di che, ha chiarito ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Il ministro della Salute Robertodurante la presentazione del Programma nazionale esiti 2020, evento promosso dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha affermato che “Le prossimesaranno. La, le prossimenon saranno facili. Serve coraggio per decisioni coerenti”. Poi ha aggiunto: “Penso che mai come in questesi sia capito quanto valga avere un Servizio sanitario nazionale di qualità e investire su di esso”, ha detto il ministro nel suo discorso iniziale. Perse dalla pandemia Covid bisogna trarre una lezione è che “la stagione dei tagli vada chiusa definitivamente e che bisogna proseguire con una grande stagione di investimenti”.Dopo di che, ha chiarito ...

